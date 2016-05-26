Киевсовет поддержал инициативу об учреждении Дня украинского добровольца

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Киевсовета на заседании приняли обращение к Верховной Раде Украины об учреждении Дня украинского добровольца.

Решение обратиться в парламент с соответствующей инициативой поддержали 100 из 108 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Дата празднования этого Дня, как отмечается в решении, определена, исходя из того, что именно 14 марта 2014 года первый добровольческий батальон Национальной гвардии, в состав которого вошли более 500 бойцов «Самообороны Майдана», начал свой боевой путь, прибыв на полигон в Новопетровке Киевской области. Через месяц, 13 апреля, было объявлено о начале проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

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День украинского добровольца предполагается отмечать ежегодно в честь «мужества, патриотизма и памяти героев-добровольцев».

Сообщается, что на рассмотрение Верховной Рады группа народных депутатов внесла соответствующий проект постановления, который был зарегистрирован 17 марта 2016 под №4261.