Кличко: В День Киева на Русановском канале откроется самый большой фонтан в столице

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала «Киев», сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Он отметил, что столичная власть делает все, чтобы Киев оставался городом парков и скверов. Кличко отметил, что посол одной из стран, когда заканчивал свою миссию в Украине отметил, что «жил в городе, который расположен в парке». «Это хорошее сравнение. И нам нужно сделать все, чтобы Киев остался зеленым городом и был комфортным и экологичным. Парки и зеленые насаждения - это визитная карточка столицы», - сказал мэр столицы.

Кличко напомнил, что в прошлом году столичная власть открыла более 40 парков и скверов. Кроме того, добавил мэр Киева, инвестируются средства в «Киевзеленстрой» для открытия новых зеленых зон, соответствующих европейским стандартам.

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Мэр Киева также подчеркнул, что в этом году в Киеве была возобновлена работа столичных фонтанов, которые определенное время находились в запущенном состоянии и не работали. «В Киеве много фонтанов, но киевляне уже забыли, как они работают. В этом году мы запускаем все фонтаны. А на День Киева откроем на Русановском канале самый большой фонтан в городе, который будет подсвечиваться ", - сказал Кличко.