Киевский метрополитен показал недостроенную станцию "Львовская брама" (фоторепортаж)
11:27, 27 мая 2016Киев
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Киевский метрополитен 26 мая провел экскурсию на недостроенную станцию метро "Львовская брама", которая расположена между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота".
УНИАН
"Эта экскурсия была незабываемой! Благодарим за интерес к метро и за то, что сегодня были с нами! Мы знаем, что попасть смогли не все, у нас было ограниченное количество мест. Следите за нашими страницами и присоединяйтесь к следующим событиям!", - прокомментировал "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, экскурсия в "Львовской брамы" была приурочена ко Дню Киева, который отмечается в эти выходные. Чтобы попасть на экскурсию, читателям страницы столичного метрополитена в Facebook предлагалось написать в комментариях, почему они хотят попасть "туда, где не останавливается метро".
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