Киевский метрополитен показал недостроенную станцию "Львовская брама" (фоторепортаж)

"Эта экскурсия была незабываемой! Благодарим за интерес к метро и за то, что сегодня были с нами! Мы знаем, что попасть смогли не все, у нас было ограниченное количество мест. Следите за нашими страницами и присоединяйтесь к следующим событиям!", - прокомментировал "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, экскурсия в "Львовской брамы" была приурочена ко Дню Киева, который отмечается в эти выходные. Чтобы попасть на экскурсию, читателям страницы столичного метрополитена в Facebook предлагалось написать в комментариях, почему они хотят попасть "туда, где не останавливается метро".