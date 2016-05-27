Кличко осмотрел бульвар Шевченко после капитального ремонта дороги

Городской голова вместе с руководителем «Киевавтодора» и представителями подрядчика осмотрели часть бульвара от перекрестка с улицей Владимирской до Владимирского собора. По словам директора КК «Киевавтодор» Александра Густелева, в ходе капитального ремонта кроме замены покрытия проезжей части дорожники реконструировали также ограду бульвара и покрасили ее.

«Сегодня мы осмотрели бульвар Тараса Шевченко, где «Киевавтодор» провел капитальный ремонт. Это одна из самых загруженных улиц Киева, ее длина – почти два километра. Здесь полностью переложили покрытие проезжей части и тротуаров, перед этим заменили коммуникации, отремонтировано 300 смотровых колодцев, нанесена новая разметка», – отметил мэр в комментарии журналистам.

Виталий Кличко отметил, что столичная власть рассматривает возможность выделить одну полосу на бульваре Тараса Шевченко для общественного транспорта и оборудовать велодорожку.

Городской голова отметил, что в этом году столичная власть увеличила финансирование ремонта дорог до 1 млрд 52 млн грн.

«До конца 2016 года мы планировали капитально отремонтировать 44 дороги, но за счет превышения поступлений в бюджет столицы за первый квартал сможем отремонтировать 51 улицу», – сказал Виталий Кличко.

Мэр извинился перед киевлянами за неудобства, что летом в связи с ремонтными работами на некоторых улицах Киева будет перекрыто движение.

«Мы не можем класть асфальт в дождь и когда на улице холодно. Технология позволяет проводить работы только весной и летом. Поэтому основной объем дорожных работ мы осуществляем летом. Мы своевременно будем информировать водителей, чтобы они не попали в пробки и могли объехать место ремонта. Надеюсь, что к осени мы сможем сдать все запланированные объекты. И качество этих дорог будет отвечать европейским стандартам», – подчеркнул Виталий Кличко.

Виталий Кличко пригласил киевлян прогуляться возле Владимирского собора и посмотреть, как со временем будет выглядеть каждая улица Киева.

«Мы постепенно показываем, как Киев должен выглядеть. Это та часть города, которая должна стать примером для подражания. Так мы сделаем везде. Шаг за шагом, постепенно мы меняем город», – подчеркнул Виталий Кличко.