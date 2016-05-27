Киевлян предупредили об изменениях в работе наземного транспорта во время празднования Дня столицы

Об этом сообщается на официальной странице КП «Киевпастранс».

В частности, внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№62,114(R), №№5,24, 40ТР,69 и троллейбусов маршрутов №№3,5,8,9,12,14,17,40. С картами временных изменений подробно можно ознакомиться на сайте Киевпастранса http://kpt.kiev.ua, открыв соответствующую новость по организации проезда указанных маршрутов наземного общественного транспорта.

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Также сообщается, что время работы фуникулера 28 и 29 мая 2016 года продлен до 23 час. 30 мин.

Отмечается, что пассажиры автобусов маршрутов №№14ТР,40ТР имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.