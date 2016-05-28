В центре Киева перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня города

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В частности, во время велопарада 28 мая с 11:00 до 16.00 будет перекрыто движение по маршруту мероприятия: Европейская площадь – ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Загородняя – ул. Антоновича – Лыбидская площадь – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – ул. Крещатик – Европейская площадь.

Также будет ограничиваться проезд автотранспорта во время Международной велогонки HORIZON PARK RACЕ MAIDAN по маршруту: ул. Крещатик – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Загородняя – ул. Антоновича – Лыбидская площадь – ул. Большая Васильковская – площадь Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – ул. Крещатик – Европейская площадь – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – ул. Крещатик.

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29 апреля с 08:00 до 13:00 во время Международной велогонки HORIZON PARK CLASSIC движение будет перекрыто по маршруту: ул. М. Гринченко – ул. Кировоградская – просп. Валерия Лобановского – ул. А. Головко – ул. Соломенская – ул. Протасов Яр.

С 23:00 28 мая до 6:00 29 мая будет перекрыта часть Владимирского проезда от пересечения с улицей Большая Житомирская до пересечения с улицей Малая Житомирская для монтажа оборудования площадок старта и финиша благотворительного пробега.

29 мая с 09:00 до 13:00 во время 24‑го Открытого благотворительного легкоатлетического «Пробега под каштанами» движение транспорта перекроют по маршруту: Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Бы. Хмельницкого – ул. Крещатик – разворот возле Майдана Незалежности и в обратном направлении.

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Ограничения также будут для проезда 28-29 мая во время фестиваля «День Киева. Праздник на холмах» («Молодая сцена») на Контрактовой площади на отрезке от дома № 8 до дома № 14 и выезда с улицы Покровской.