Фестиваль мороженого в Киеве (фоторепортаж)

Вход на фестиваль свободный, мероприятие проводится с 10.00 до 20.00.

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Кроме того, во время фестиваля мороженого, который проходит в третий раз, в центральном зале Украинского дома состоится Kyiv Scale Models Fest.