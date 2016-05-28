Фестиваль мороженого в Киеве (фоторепортаж)
13:40, 28 мая 2016Киев
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В столичном Украинском доме с 27 по 29 проходит фестиваль мороженого, где производители представляют свою продукцию.
В Киеве проходит фестиваль мороженого / УНИАН
Вход на фестиваль свободный, мероприятие проводится с 10.00 до 20.00.
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Кроме того, во время фестиваля мороженого, который проходит в третий раз, в центральном зале Украинского дома состоится Kyiv Scale Models Fest.
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