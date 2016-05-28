Фестиваль "День Києва. Свято вільних людей" начался на Софийской площади

С главной сцены праздника на Софийской площади киевлян и гостей столицы поздравили Анна Старостенко, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации , Андрей Мацола, основатель и CEO "Перша приватна броварня" , и Олег Скрипка.

От имени киевского городского председателя к гостям праздника обратилась Анна Старостенко, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Она поздравила всех с Днем столицы и пожелала киевлянам быть свободными, счастливыми, энергичными . "Каждый день городские власти реальными делами улучшают наш город и делают его комфортнее для всех", –отметила она.

К поздравлениям присоединился Андрей Мацола, основатель и CEO "Перша приватна броварня", который в своей речи напомнил, что в прошлом тысячелетии свободные киевляне приходили к стенам Святой Софии, которая является свидетелем величия и могущества нашего государства того времени. "Ведь именно киевляне первыми приняли свободу, сумели сохранить ее и пронести через тысячелетия до наших дней. Именно из Киева воссиял свет свободы и мудрости через дочерей святого князя Ярослава Мудрого в Европу, – сказа он. – Елизавета стала королевой Норвегии, Анастасия – королевой Венгрии, Анна – королевой Франции, Агата – королевой Англии. И я убежден в том, что наша Святая София еще станет свидетелем Украины как одного из мощнейших европейских государств . И Киев , как столица , является центром такого преобразования.

Сегодня мы приготовили для вас очень разнообразные мероприятия. Я хочу выразить особую благодарность моему другу Олегу Скрипке , ведь именно благодаря его вдохновению и проходит наше празднование. Лично я считаю , что Олег является первой скрипкой Украины!

Для нашей компании большая честь быть соучастником сегодняшнего мероприятия. Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы провести его на должном европейском уровне, я убежден, что Киев заслуживает такой праздник" .

Завершил официальное открытие Олег Скрипка, музыкант и один из инициаторов главного действа в рамках празднования Дня Киева – фестиваля " Свято вільних людей". Сегодня вечером он представляет музыкальное поздравление для зрителей – оригинальную джазовую программу совместно с виртуозным биг-бэндом «Либідь».

Напомним, что День города в этом году Киев празднует 28 и 29 мая.