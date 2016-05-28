Кличко посетил открытие обновленного фонтана на Русановском канале в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко посетил открытие полностью обновленного фонтана на Русановском канале в столице.

«Сегодня мы запускаем полностью обновленный фонтанный комплекс на Русановском канале. Это уникальный для города объект, которому исполнилось 40 лет. Он не работал больше четырех лет, хотя я убежден, что жители Русановки хотят видеть свой микрорайон красивым, уютным, хорошо обустроенным, с чистым каналом и красивым фонтаном», – сказал Виталий Кличко.

Мэр рассказал, что полностью было заменено старое неработающее оборудование, большинство которого закупили у отечественного производителя. Фонтан в высоту достигает 30 метров, имеет цветовую подсветку и музыкальное сопровождение.

Виталий Кличко пригласил всех киевлян и гостей города на световое и музыкальное шоу, которое состоится на Русановке в воскресенье, в 21:30. Несмотря на то, что во время запуска фонтана начался ливень, мэр Киева пошутил, что «это на фарт» и продолжил общаться с местными жителями.

Мэр отметил, что городская власть восстанавливает символы столицы, ее исторические и знаковые места. В частности, по его словам, это и реконструкция бульвара Тараса Шевченко, и открытие и обустройство парков и скверов столицы, и реконструкция лестницы на Пейзажной аллеи и лестницы к фундаменту Десятинной церкви, а также другие объекты.

«Мы даем новую жизнь и прелести города – его фонтанам. В конце апреля после реконструкции заработали четыре фонтана в центре столицы», – сказал Киевский городской голова. В частности, на Майдане Независимости (водяная пуля возле филармонии и фонтан возле памятника Освободителям Киева), на Крещатике (фонтан напротив ЦУМа) и Большой Васильковской (фонтан у Дворца «Украина»). Виталий Кличко также добавил, что в следующем году планируют отремонтировать еще два комплекса на Майдане Независимости, которые были разрушены во время Революции Достоинства.