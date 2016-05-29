Киевляне и гости столицы празднуют День города (фоторепортаж)

В эти выходные, 28 и 29 мая, Киев празднует День города.

Как сообщили в пресс-службу Киевской городской государственной администрации, в этом году программа празднования значительно расширилась - в течение выходных в городе состоится 35 различных культурных, спортивных и образовательных мероприятий.

Вчера на Софийской площади праздник открыла «Киевская рапсодия» - танцевальный вернисаж детских коллективов, выступавших под аккомпанемент оркестра из 60 музыкантов. Вечером концертная программа удивила гостей праздника иностранными группами «Born in UA» из Берлина и 33-А из Грузии. Кроме того, посетители услышали украинскую группу Фома&Вася Клаб, а также Олега Скрипку совместно с джазовым оркестром «Лыбидь».

На соседней Михайловской площади работает «Сцена памяти», где для киевлян и гостей столицы состоялось трогательное концертное мероприятие «Симфония Времени», в рамках которого высокая музыка сочетается с живым звучанием колоколов Carillon Михайловского Златоверхого монастыря. Участие в концерте приняли народная артистка Украины Евгения Басалаева, Киевский камерный ансамбль «Контрасты Киев-Классик», академический камерный хор «Крещатик» и Ансамбль ударных инструментов «Арс нова».

Кроме того, праздничные концерты и мероприятия продолжаются на Андреевском спуске, Контрактовой и Почтовой площади, Пейзажной аллее и в парке Киото на левом берегу столицы.

Также в Киеве прошел Мегамарш вышиванок, велопарад, благотворительная акция «Пробег под каштанами».