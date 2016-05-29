В Киеве демонтировали памятник чекистам (фото)

В Киеве возле станции метро "Лыбидская" окончательно разрушили памятник чекистам.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Руслан Андрейко.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в Киеве экскаватором начали демонтировать памятник чекистам.

Читайте такжеВ Одессе демонтировали 10-метровый памятник Ленину

Справка УНИАН. Памятник чекистам в Киеве был установлен в 1967 году на Лыбидской площади (тогда - площади Дзержинского) в честь сотрудников ВЧК. Авторами монумента являются скульптор Василий Бородай и архитектор Анатолий Игнащенко.

Памятник изготовлен из красного гранита. Монумент представляет собой прямоугольную глыбу высотой 9 м, на которой высечен горельеф с изображением лиц двух бойцов. Снизу на постаменте по периметру размещена надпись большими буквами «Мужественным чекистам, бойцам революции, верным сынам Родины, павшим в битвах за власть Советов, память и уважение народное».

Майдановцы пытались снести этот памятник еще в феврале 2014 года.