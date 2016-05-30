В Киеве прошла традиционная "мопсотусовка" (фоторепортаж)
10:13, 30 мая 2016Киев
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На территории киевского арт-завода "Платформа" в воскресенье, 29 мая. состоялось традиционная "мопсотусовка".
В воскресенье в Киеве прошла "мопсотусовка" / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, это уже далеко не первая встреча владельцев собак породы мопс. Традиционно, как и на предыдущих мероприятиях, среди участников провели лотерею и эстафету.
Также на этот раз в рамках "мопсотусовки" прошел "показ мод" среди мопсов в собачьих костюмах.
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Завершилось мероприятие традиционной фотосессией.
Как сообщал УНИАН, так же в минувшие выходные столица отмечала День города. В течение выходных в городе прошло более 30 различных культурных, спортивных и образовательных мероприятий.
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