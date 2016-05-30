В Киеве прошла традиционная "мопсотусовка" (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, это уже далеко не первая встреча владельцев собак породы мопс. Традиционно, как и на предыдущих мероприятиях, среди участников провели лотерею и эстафету.

Также на этот раз в рамках "мопсотусовки" прошел "показ мод" среди мопсов в собачьих костюмах.

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Завершилось мероприятие традиционной фотосессией.

Как сообщал УНИАН, так же в минувшие выходные столица отмечала День города. В течение выходных в городе прошло более 30 различных культурных, спортивных и образовательных мероприятий.