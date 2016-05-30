Киевские власти обещают продолжать капитальный ремонт столичных дорог

В этом во время инспектирования ремонта Голосеевской площади и ул. Черкасской заверил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Две локации мы сегодня обследовали. Та разруха, в которой они находились, и тот порядок, который видим сейчас, убеждают: мы движемся в правильном направлении. Приятно, что при каденции нынешнего мэра возобновилось финансирование большинства важных проектов. И скорость и какие-то выполнения этих работ я считаю надлежащими", – подчеркнул Плис.

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При этом, по словам профильного заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, впереди – еще 51 объект, и этот перечень постоянно пересматривается с целью его расширения. Он подчеркнул, что 10 лет эта инфраструктура разрушалась, но городские власти нацелены на большие позитивные изменения.