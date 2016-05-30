"Киевэнерго" Ахметова будет за долги отключать горячую воду бюджетным организациям столицы

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, начинает отключать от горячего водоснабжения бюджетные организации столицы, у которых накопились долги перед компанией.

"Киевэнерго" после реализации всех процедур по урегулированию дебиторской задолженности за тепловую энергию начинает отключать бюджетные организации столицы от горячего водоснабжения", - говориться в сообщении компании.

Согласно сообщению, в списке наибольших должников оказались 110 учреждений, которые финансируются из государственного бюджета, и 90 организаций, получающих финансирование из городского и районных бюджетов Киева.

Общий уровень задолженности бюджетных организаций за горячее водоснабжение перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 мая 2016 года достиг 206 миллионов гривень.

По информации пресс-службы, наибольшими должниками, которые могут быть отключены от горячего водоснабжения, являются Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, Управление госавтоинспекции в Киеве, Национальная библиотека имени Владимира Вернадского и другие.

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Как сообщал УНИАН, 25 мая заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что горячее водоснабжение в Киеве не будут отключать из-за долгов потребителей перед "Киевэнерго". Он также подчеркнул, что для столицы остаются острыми вопросы установки приборов учета потребления газа и воды, подготовки теплосетей к зимнему периоду, проведения гидравлических испытаний труб, на которые требуются значительные средства.

Справка УНИАН. "Киевэнерго" обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

"Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала - "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.