"Киевэнерго" с 30 мая по 23 июня отключит горячую воду в Святошинском районе столицы

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, с 30 мая по 23 июня отключит от горячего водоснабжения ряд домов в Святошинском районе Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 30 мая по 23 июня 2016 года компания будет проводить испытания тепломагистралей от РК "Веркон". На время проведения работ остановится горячее водоснабжение 23 жилых домов и 11 ведомств в Святошинском районе", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что с 30 мая по 13 июня 2016 года будут проводиться испытания тепломагистралей от (РК) "Центральная".

Таким образом, по данным пресс-службы "Киевэнерго", на время проведения работ компания отключит от горячего водоснабжения 67 жилых домов, 3 детских сада, 4 школы, 163 ведомства и 2 лечебных учреждения в Святошинском районе.

С 31 мая по 23 июня компания будет проводить испытания тепломагистралей от (РК) "Минская", которая обеспечивает горячей водой жилмассив "Минский".

"На время проведения испытаний прекратится горячее водоснабжение 88 жилых домов, 8 детских садов, 3 школ, 30 ведомств и 2 лечебных учреждений в Оболонском районе, 6 жилых домов и 6 ведомств в Подольском районе", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, киевляне смогут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте "Киевэнерго".

При этом пресс-служба компании отметила, что отключение от горячего водоснабжения ряда киевских домов и учреждений является вынужденной мерой, поскольку без этого испытать теплосеть технологически невозможно.

Согласно сообщению, гидравлические испытания позволяют обнаружить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, тем самым предотвратив появление повреждений в холодное время года.

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Как сообщал УНИАН, с 10 по 24 мая "Киевэнерго" отключила от горячего водоснабжения ряд домов в Днепровском, Дарницком и Подольском районах Киева из-за испытаний теплосетей.

"Киевэнерго" в 2015 году получила чистый убыток в размере 1,6 миллиарда гривень, тогда как 2014 год компания завершила с чистой прибылью в 83,7 миллиона гривень.

"Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи километров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).