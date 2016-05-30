Поворозник презентовал Концепцию развития системы здравоохранения в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Основными приоритетами работы городской власти является борьба с коррупцией и максимальная открытость во всех сферах деятельности, в том числе и в медицине. Но без системного подхода осуществить ощутимые изменения в системе здравоохранения невозможно. Внедрение Концепции позволит обеспечить доступную квалифицированную медицинскую помощь каждому киевлянину и создать благоприятные условия труда для медицинских работников столичных учреждений здравоохранения. Основным принципом развития медицины в Киеве является ориентированность на людей. То есть все решения, касающиеся здоровья, должны приниматься с учетом потребностей и прав людей, как пациентов так и медицинских работников. Мы обязательно учтем предложения и замечания общественности, субъектов хозяйствования, органов местного самоуправления и общественных организаций по дальнейшему развитию здравоохранения», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, модернизация здравоохранения позволит создать новую современную модель ее функционирования, которая предусматривает четкие гарантии относительно объема медицинской помощи, финансовая защита граждан в случае болезни и эффективное распределение ресурсов.

«Эффективность проводимых мероприятий систематически оцениваться по определенным индикаторам, которые отображают состояние и прогресс медицинской и финансовой составляющей развития системы здравоохранения», – подытожил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Отметим, ознакомиться с проектом концепции можно на официальном сайте Департамента здравоохранения КГГА по ссылке: http://health.kievcity.gov.ua/news/1402.html