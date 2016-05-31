В Киеве закончились празднования по случаю Дня города

Общеизвестно, что согласно распоряжения Киевской городской государственной администрации в Киеве запрещена продажа алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных, во время массовых мероприятий. Несмотря на это, "Перша приватна броварня" поддержала празднование Дня Киева, сделав приоритетным для себя счастье киевлян и гостей столицы.

От имени киевского городского председателя благодарность за поддержку проведения праздника выразила Анна Старостенко, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, лично Андрею Мацоле, основателю и СЕО "Перша приватна броварня". "Приятно отметить, что украинская социально сознательная компания поддерживает проведение различных культурных мероприятий по случаю Дня Киева, – отметила она. – Мы благодарны нашему новому партнеру за приверженность ценностям здорового образа жизни и отказ от продажи алкогольных напитков во время празднования".

Читайте такжеФестиваль "День Києва. Свято вільних людей" начался на Софийской площади

"Для нашей компании большая честь быть соорганизатором празднования Дня Киева. Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы провести его на должном европейском уровне для киевлян и для гостей города. Надеюсь, что, несмотря на частые погодные изменения, гости фестиваля смогли окунуться в приятную атмосферу, послушать качественную музыку, а главное – хорошо пообщаться. Еще раз с праздником всех!" – Андрей Мацола, основатель и СЕО "Перша приватна броварня".

За два дня фестиваль "День Києва. Свято вільних людей" посетило более 70 тыс. гостей.