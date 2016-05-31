Кличко остановил решение Киевсовета, призывающее ЦИК назначить выборы в райсоветы в столице

В обосновании такого решения городского головы в частности указано, что Киевсовет принял решение «Об обращении депутатов Киевского городского совета к Центральной избирательной комиссии» без соответствующей компетенции.

«Согласно закону «О местном самоуправлении в Украине» сельские, поселковые, городские советы правомочны рассматривать и решать вопросы, отнесенные Конституцией Украины, этим и другими законами к их ведению. Согласно статьям 14 и 15 Закона Украины «О местных выборах», назначения первых местных выборов относится к компетенции Киевского городского совета», – подчеркнуто в решении городского головы.

Виталий Кличко также отмечает, что депутаты приняли решение об обращении к ЦИК без надлежащего закрепления на законодательном уровне компетенции районных в городах советов, решение вопросов бюджета, который должен формировать районный в городе совет, вопросам собственности и земли, которыми должны распоряжаться районные в городах советы, без уточнения избирательного законодательства по выборам именно районных в городах советов, урегулирования существующих на законодательном уровне коллизий.

«Я считаю такую позицию некоторых политических сил Киевсовета безответственной по отношению к киевлянам. Следствием этой «инициативы» может стать управленческий коллапс в столице. Я неоднократно призывал депутатов не заниматься популизмом и политическими игрищами. Моя позиция однозначна: без законодательного закрепления полномочий райсоветов в городах, без принятия единых правил для выборов райсоветов во всех крупных городах Украины подобные инициативы – это политические спекуляции. Именно поэтому я остановил решение Киевсовета об обращении в ЦИК и надеюсь на конструктивную работу депутатов в интересах киевлян, а не ради политической дестабилизации в столице», – подчеркнул Виталий Кличко, комментируя свое решение.