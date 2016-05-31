Кличко и Меркель обсудили реформы, безвизовый режим и санкции против РФ

Встреча состоялась в рамках политической ассамблеи в честь празднования 40-летия Европейской Народной Партии, сообщает сайт КГГА.

"Мы говорили о необходимости ускорения эффективных реформ в Украине. В частности, о том, что большие ожидания сегодня на изменения в работе прокуратуры. И на них надеются как в Украине, так и на Западе. Также речь шла о необходимости продолжения санкций против России. Ангела Меркель отметила, что это - один из эффективных методов влияния на Россию. Поскольку нельзя пренебрегать европейский порядок, который Россия нарушила агрессией на востоке Украины и аннексией Крыма", - отметил после встречи Виталий Кличко.

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Он также обратился к канцлеру Германии относительно поддержки предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

"Мы понимаем, что должны выполнить все необходимые условия, достичь необходимых критериев. И показывать успешность реформ", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр Киева принял участие в политической ассамблее по случаю 40-летия Европейской Народной Партии. Празднование этой даты проходит в Люксембурге с участием европейских политических лидеров, которые обсуждают стратегию и будущее Европейского Союза. Участие в мероприятиях принимают федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, председатель группы ЕНП в Европейском парламенте Манфред Вебер и другие европейские политики.