Двое нетрезвых пассажиров сообщили о взрывчатке на борту самолета в аэропорту "Жуляны"
О взрывчатке на борту самолета в столичном аэропорту "Жуляны" сообщили двое пассажиров, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, информация о минировании не подтвердилась.
"Правоохранители установили, что о заложенной на борту самолета взрывчатке сообщили двое пассажиров, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ними работают следователи", - говорится в сообщении.
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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 мая, около 12.00 в полицию поступило сообщение, что заминирован самолет венгерской авиакомпании Wizz Air W67305 рейсом Киев – Мемминген, который прилетел в аэропорт «Жуляны». В аэропорт срочно выехали взрывотехники, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа, антитеррористический оперативный отряд СБУ. На борту самолета находились около 160 человек.