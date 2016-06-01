Кличко в США рассказал о потенциале Киева

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в США, куда приехал для участия в Чикагском форуме глобальных городов мира, передает пресс-служба мэра.

"Однозначно Киев имеет потенциал, чтобы стать глобальным городом. И нужно этот потенциал правильно использовать. Потому что Киев концентрирует и финансы, и производство, и культуру и искусство. Наша столица сегодня - одна из ключевых в Восточной Европе, - подчеркнул Кличко. - Поэтому мне интересен опыт, идеи, которые позволяют развивать глобальные города. И в этом направлении также важно наше сотрудничество с городом-побратимом Киева - Чикаго. В частности, мы говорим о потенциальные инвестиции в Киев, в Украину потому что Чикаго - это вторая финансовая столица США, о полезном для нас управленческим опыте, о технологии ради развития города", - сказал Виталий Кличко.

В Чикаго он посетил Украинский национальный музей, встретился и пообщался с украинской общиной города.

Мэр Киева примет участие в открытии и выступит на Чикагском форуме глобальных городов мира, состоятся встречи Кличко с мэром Чикаго Рамом Эмануэлем, президентом энергетической компании Invenergy LLC Майклом Польски, заместителем Генерального Секретаря ООН по вопросам ВИЧ/Спида Мишелем Сидибе, представителями UNICEF и UNAIDS. Также Виталий Кличко примет участие во встрече по борьбе со Спидом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic в Нью-Йорке.