В КГГА говорят, что интервал движения автобусов № 114 с Троещины на железнодорожный вокзал сократится до 7 минут

«Мы продемонстрировали новый цикл реанимации старых автобусов. Раньше их списывали, но СТО помогает создавать обновленный и довольно качественный транспорт. Тем более, это стоит в 10-15 раз меньше, чем покупать новый подвижной состав, ведь, по рекомендациям, что разработал для Киева Всемирный банк, городу нужно 250 автобусов», – отметил Илья Сагайдак.

Пять отремонтированных единиц подвижного состава будут курсировать автобусным маршрутом № 114 «Улица Милославская – Железнодорожный вокзал «Центральный». Этот маршрут был проложен по рекомендации Всемирного банка, его целью является обеспечение удобной беспересадочной связи между жилым массивом Троещина и центральной частью города. Ежедневно маршрутом пользуется более 11 тысяч пассажиров.

«В соответствии с рекомендациями Всемирного банка, мы делаем более длинные маршруты, чтобы пассажирам было комфортнее пользоваться ими, чтобы они не делали постоянные пересадки с одного транспорта на другой», – отметил Илья Сагайдак.

Благодаря этим автобусам интервал движения сократится до 7-8 минут (сегодня он составляет до 22 минут).

«До конца года запланировано восстановить 30 единиц подвижного состава и провести 300 ТО. Все капитально отремонтированные автобусы усилят существующие маршруты, а также будут внедрены новые. Стоимость презентованных сегодня автобусов составила по 150 тыс. евро. Согласно этим данным, бюджет города сэкономлено на сумму до 1 млн евро», – отметил Сергей Майзель.