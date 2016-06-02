Под Киевсоветом политсилы проводят акцию с требованием восстановить райсоветы

Как передает корреспондент УНИАН, среди участников акции - представители партий "Батькивщина", "УКРОП", ВО "Свобода", "ДемАльянс". Они держат флаги своих политических сил.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая Киевский городской голова Виталий Кличко остановил решение Киевсовета об обращении в Центральную избирательную комиссию с просьбой назначить дату первых выборов в новообразованные райсоветы столицы и внес его на повторное рассмотрение. В обосновании такого решения мэра говорится, что Киевсовет принял решение без соответствующей компетенции.

23 июля 2015 года Киевсовет принял решение "Об управлении районами города Киева", которым определил границы полномочий 10 районных советов в Киеве и назначил первые выборы депутатов в такие райсоветы на 27 марта 2016 года.

ЦИК объявила о начале процесса по выборам депутатов в райсоветы Киева с 6 февраля 2016 года.

Однако избирательный процесс в районные советы в Киеве был остановлен определением Окружного административного суда Киева от 27 января 2016 года.

Райсоветы в Киеве были ликвидированы в 2010 году.