Кличко просит СНБО решить вопрос с долгами метрополитена за 2010-2013 годы и не допустить транспортного коллапса в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мэр отметил, что представители российской компании через суд требуют от столичного метрополитена погасить накопленный долг в размере почти 2 млрд грн, который образовался в 2010-2013 годах. На основании этого обращения, отметил Виталий Кличко, 13 мая Хозяйственный суд. Киева даже наложил арест на сотню взятых в лизинг вагонов, чем поставил под угрозу бесперебойное функционирование транспортного сообщения города.

«Только благодаря вовремя поданной апелляции нам удалось добиться снятия ареста с вагонов и избежать транспортного коллапса в столице. Но, несмотря на это, ситуация до сих пор далека от решения», – отметил Киевский городской председатель.

Он подчеркнул, что КП «Киевский метрополитен» является стратегическим предприятием столицы, жизнедеятельность которого сегодня оказалась под угрозой из-за действий иностранной компании.

«Эта зависимость образовалась в 2009 году, когда киевские чиновники провели тендер, на котором победила компания ООО «Укррослизинг», предложив вагоны, подавляющее большинство которых были российского производства. Согласно материалам созванной нами в 2015 году временной контрольной комиссии, ООО «Укррослизинг» напрямую связана с российской компанией ОАО «ВЭБ – лизинг», которая является 100% дочерней компанией Внешэкономбанка России и контролируется правительством этой страны», – сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что киевским метрополитеном ежедневно пользуются около 1 млн человек, а потому попытка запрета эксплуатации 100 вагонов метрополитена значительно усложнит транспортную систему столицы, дестабилизирует работу предприятий, учреждений и организаций вследствие частичной остановки транспорта.

«В связи с этим и учитывая беспрецедентность ситуации, которая сложилась, я обратился к СНБО и лично к Президенту Украины с просьбой помочь в решении этой ситуации. В частности, я предложил включить данный вопрос к рассмотрению в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны, рассмотреть возможность применения ст. 4 Закона Украины «О санкциях» в связи с аннексией АР Крым и военными действиями на востоке Украины. Кроме того, я попросил дать соответствующие поручения Генеральной прокуратуре, СБУ, МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и, при наличии оснований, возбудить новые уголовные производства по указанным фактам», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что будет отстаивать интересы киевлян и делать все для того, чтобы не допустить транспортного коллапса столицы.