Кличко принял участие в открытии Чикагского форума глобальных городов мира

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Символично, что проблему глобальных городов мы обсуждаем именно в Чикаго. Термин «глобальный город» появился совсем недавно, в 90-е годы, когда был сформулировано ряд гипотез, почему возникли такие города, – отметил во время форума Виталий Кличко. – В мире много городов с многомиллионным населением, но далеко не каждый из них является глобальным городом. К сожалению, у нас в Украине тоже пока нет глобальных городов. А Чикаго, безусловно, один из крупнейших глобальных городов мира, где расположены крупные корпорации, которые отсюда управляют своими финансами и ресурсами. Лично я, как мэр Киева, имею амбиции, и наш город имеет потенциал в Восточной Европе, чтобы стать крупнейшим глобальным городом этого региона. Именно этим и обусловлено мое присутствие здесь, а также, желанием перенять опыт, как правильно выстроить модель глобального города», – отметил мэр Киева.

В рамках форума Кличко обсудил сотрудничество с мэрами Чикаго Рамом Эмануэлем и Варшавы – Анны Гронкевич-Вальц, пообщался с коллегами из многих других стран.

В частности, в разговоре Кличко с мэром Чикаго прежде всего речь шла о возможности помощи во внедрении инноваций в транспортной системе Киева и привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры украинской столицы.

«Чикаго – город с хорошо организованной транспортной структурой. У них очень мощная муниципальная транспортная компания. Только на наземном транспорте в Чикаго перевозят более 1 миллиона пассажиров за день. Как рассказал мой коллега Рам Эмануэль, столь стремительное и успешное развитие городского транспорта началось после инновационной реорганизации. И для Киева такой опыт сегодня очень интересен и полезен», – подчеркнул Кличко.

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Мэр Киева отметил, что Киев очень заинтересован в привлечении инвестиций в развитие инфраструктуры. И здесь сотрудничество с Чикаго может быть полезным и эффективным. Потому что Чикаго сегодня – второй по величине финансовый центр в США после Нью-Йорка.

Кроме того, Кличко и Эмануэль подписали совместную декларацию городов-побратимов по дальнейшему развитию дружественных связей между Киевом и Чикаго.

Также в Чикаго мэр Киева посетил украинскую католическую школу Святого Николая, встретился с членами правления Ukrainian Selfreliance American Federal Credit Union и представителями Американо-еврейского комитета.