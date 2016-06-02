Столичная власть выступила против повышения коммунальных тарифов

Как сообщает пресс-служба Кличко, мэр предпримет необходимые меры, чтобы защитить киевлян от последствий этого подорожания.

Кличко отметил, что объявленное Кабинетом министров Украины подорожание стоимости газа в два раза для предприятий, обеспечивающих Киев тепловой энергией (ПАО «Киевэнерго» и Дарницкая ТЭЦ), вызовет резкий рост тарифов на отопление и горячую воду.

По словам Киевского городского председателя, Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг предлагает поднять стоимость 1 гигакалории для «Киевэнерго» и Дарницкой ТЭЦ (ООО «Евро-реконструкция») вдвое. "Это означает, что стоимость отопления для населения вырастет с 17 до 31 грн. за квадратный метр, а стоимость горячей воды до 78 грн. за кубометр! Такие тарифы являются неподъемными для большинства киевлян, а особенно – для пенсионеров и семей с детьми, где работает один из родителей, - подчеркнул Виталий Кличко. - И чем вызвано решение взять за основу цены на газ его немецкую стоимость - $185 долларов, если украинский газ стоит меньше $70 долларов?", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Украина добывает 16 млрд. кубометров газа из необходимых для потребления населением 18,6 млрд. кубов.

"У меня вопрос к Национальной комиссии – просчитывала ли она способность населения платить установленные ею тарифы? Понимает ли Нацкомиссия, что в коммунальном хозяйстве может произойти коллапс – остановка коммунальных предприятий из-за кризиса неплатежей?" - подчеркнул Киевский городской председатель.

По мнению Кличко, такие необоснованные решения правительства и Национальной комиссии могут иметь совершенно непредсказуемые последствия – обнищание населения, выселение семей из жилья, рост социальной напряженности, разрушение коммунальной отрасли.

В то же время, со своей стороны, мэр Киева пообещал принимать соответствующие меры, чтобы защитить киевлян от последствий такого подорожания. Прежде всего, отметил Кличко, столичная власть планирует до конца этого года установить на всех многоквартирных домах города счетчики тепловой энергии, что позволит снизить платежи киевлян за отопление и горячую воду на 30% - 40%.

"Второе, я дал поручение Департаменту социальной политики разработать дополнительные механизмы социальной защиты уязвимых категорий населения, в первую очередь – пенсионеров и семей с детьми, от последствий резкого роста коммунальных платежей", - сказал Кличко.

Мэр также поручил Департаменту финансов рассмотреть возможность и изыскать дополнительные средства для выплаты компенсаций таким семьям. "Я обращаюсь также к депутатам Киевского городского совета с предложением внести соответствующие изменения в бюджет города Киева, - отметил Виталий Кличко. - Также я обращаюсь к руководству «Киевэнерго» с предложением чтобы они минимизировали платежи для населения за отопление и горячую воду, что будет учтено при рассмотрении вопроса об аренде имущества теплового хозяйства города в 2017 году", - отметил Кличко.