В КГГА хотят модернизировать систему здравоохранения так, чтобы медицинские услуги стали доступнее

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«Вопросы модернизации системы здравоохранения в целом в государстве, и в столице в частности, назрел давно. Сегодня продолжает функционировать советская система Семашко, построенная на основе командно-административной модели управления, которая себя исчерпала и, по моему мнению, не оправдывает. Согласно проекту Концепции, который мы представили для обсуждения общественности, мы предлагаем усовершенствовать существующую систему управления. Изменение организационно-правовой формы учреждений, при условии принятия соответствующих нормативных актов, позволит в дальнейшем расширить их автономию в финансовой и управленческой деятельности. Особое внимание необходимо уделить подготовке кадров административно-управленческого персонала медицинских учреждений с учетом основ современного менеджмента», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, модернизация системы управления позволит предоставлять гарантированный пакет медицинских услуг и реализовать право пациента на свободный выбор лечебного учреждения и врача.

«Отдельным пунктом проекта Концепции представлено развитие первичного звена оказания медицинской помощи. В течение 2011-2014 годов во всех районах города создали 28 центров первичной медико-санитарной помощи и 13 консультативно-диагностических центров, разграничили бюджеты первичного и вторичного уровней предоставления услуг. Амбулаторно-поликлинические учреждения столицы реорганизованы в некоммерческие коммунальные предприятия – консультативно-диагностические центры и центры первичной медико-санитарной помощи. Сейчас проектом Концепции предложено в полном объеме осуществить обеспечение медицинским оборудованием, обеспечить финансовую доступность медикаментов для социально уязвимых слоев населения, оказание медицинской помощи детям врачами-педиатрами», – сказал Николай Поворозник.

По его словам, развитие вторичного звена оказания медицинской помощи предусматривает создание больниц интенсивного и планового лечения, центров реабилитации, хосписов, специализированных центров с определением профилей оказания медицинской помощи (медицинских услуг) для каждого учреждения здравоохранения. Также на основании проведенного анализа мощности коечного фонда, интенсивности больниц, обеспечение медицинским оборудованием и оборудованием, территориального размещения больниц и наличия транспортных коммуникаций предложено создание госпитального округа или даже округов.

В проекте Концепции предложено внедрить механизмы медицинского страхования, электронной системы здравоохранения и создание системы контроля за заболеваемостью – CDC Kiev.

«Система общественного здравоохранения, которая существует сегодня, является нескоординированной и распыленной. Поэтому необходимо создать единую систему наблюдения за уровнем заболеваемости населения и предупреждения рисков их возникновения на уровне города. Такая система позволит обеспечивать проведение мониторинга заболеваний, эпидемиологического надзора и биологической безопасности, осуществлять меры по профилактике заболеваемости, борьбы с эпидемиями», – подытожил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.