Кличко о ЛГБТ-прайде в Киеве: надеюсь, "бурных действий" не будет (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время проведения Kyiv Pride 2016 "бурных действий не будет".
Мэр столицы заявил в Чикаго, что считает обязательным толерантность ко всем людям, передает Голос Америки.
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Отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на гарантию безопасности во время мероприятия, Кличко заявил, что толерантность должна быть ко всем людям, несмотря на национальность, вероисповедание или приверженность к "разным направлениям".
"Я уверен, что и парад сможет пройти нормально, и никаких бурных действий, надеюсь, не будет", - убежден мэр Киева.
Как сообщал УНИАН, послы 13 стран призвали полицию и украинских граждан поддержать право ЛГБТ-сообщества на проведение в июне Марша равенства.
В предыдущие годы дата и место проведения маршей становились известными в последний момент из-за негативного восприятия этого шествия среди разных представителей общества.