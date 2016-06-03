В Киеве конфликт между водителями завершился стрельбой

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве в 10:05 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции на улице Кирилловской неизвестный стрелял по автомобилю.

"На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. По словам потерпевшего, неизвестный водитель "Peugeot" открыл огонь из неустановленного оружия по заявителю, который находился в салоне "Daewoo", - говорится в сообщении.

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В результате 32-летний мужчина, житель Киевской области, получил огнестрельное ранение левого предплечья, вероятно, из травматического оружия. Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

По словам начальника Подольского управления полиции Владислава Ищенко, согласно предварительной информации, причиной инцидента стал дорожный конфликт.

"Сейчас усилия полиции направлены на задержание мужчины, который открыл огонь, и установление причин и обстоятельств инцидента", - добавил он.

Отмечается, что сведения о происшествии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений.