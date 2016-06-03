На консервацию обнаруженных артефактов на Почтовой площади выделили 11 миллионов

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко во время выездного совещания с археологами, реставраторами и представителями застройщика на месте раскопок, информирует пресс-служба КГГА.

Отмечается, что раскопки и исследования археологических находок на Почтовой площади продолжаются.

"Нам трудно говорить о сроках завершения археологических работ, поскольку почти каждый день археологи находят новые артефакты и элементы сооружений древнего Киева. Сейчас продолжается первый этап исследований, и после его завершения и установления специальной бетонной плиты начнется "вторая очередь" раскопок нижнего слоя", – сказала она.

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При этом все находки будут сохранены, а часть оборонительных и бытовых сооружений из дерева законсервирована. Уже выбран самый оптимальный вариант консервации: после стабилизации состояния артефакта его обрабатывают специальным химическим раствором при определенной температуре.

В то же время, как подчеркнула Старостенко, только после окончания всех археологических работ может быть четко определена окончательная концепция музеефикации и создан музей, чтобы сохранить все найденные артефакты для следующих поколений. Ведь задача города – превратить Почтовую площадь в еще одно знаковое место столицы, наряду с такими известными киевскими достопримечательностями как Золотые ворота, София Киевская и Михайловский собор.

"Чтобы обеспечить финансирование этих работ из городского бюджета в этом году было выделено 20 млн грн: 11 млн - на создание подземного музея и консервацию всех артефактов, которые были здесь найдены, еще 9 млн – на восстановление Почтового домика, где будет находиться музейная экспозиция "От Магдебурга до Майдана".

Как сообщал УНИАН, во время реконструкции Почтовой площади при осуществлении земляных работ были обнаружены новые археологические находки, которые относят к первой половине XVII века, часть деревянных оборонительных конструкций.