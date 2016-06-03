Определены первые победители конкурса на замещение вакантных должностей в департаменте Госархстройконтроля Киева

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, передает пресс-служба столичной администрации.

"Состоялся первый конкурс на замещение вакантных должностей Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева. В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники департамента и представители Реанимационного Пакета Реформ – члены Антикоррупционной совета при Киевском городском голове. Конкурс был проведен объективно, конструктивно и профессионально", –заявил Спасибко.

Директор департамента Елена Марченко рассказала, что на конкурс были заявлены десять вакансий главных специалистов различного профиля и главных государственных инспекторов инспекционного отдела. Документы на конкурс подали 21 человек, из них на сдачу экзамена явились 17 кандидатов. После сдачи экзамена к собеседованию были допущены 6 кандидатов. По результатам собеседования были определены трое победителей на замещение вакантных должностей главных специалистов.

"Сейчас будет объявлен новый конкурс и мы ждем кандидатов со строительным или юридическим образованием", – сказала Марченко.

Представитель Реанимационного Пакета Реформ, член Антикоррупционной совета при Киевском городском голове Антон Злобин отметил, что конкурс прошел прозрачно и понятно, а руководство новосозданного департамента всесторонне сотрудничает с антикоррупционным советом.