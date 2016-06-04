В Киеве полиция обнаружила большой арсенал оружия и взрывчатых веществ (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации ГУНП в Киеве, вчера вечером в Подольское управление полиции позвонил мужчина и сказал, что в гараже он заметил подозрительные предметы.

По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в одном из боксов большое количество оружия и боеприпасов. Правоохранители вызвали взрывотехническую службу, кинологов и опросили владельца бокса - 46-летнего киевлянина. Он заверил, что в последние годы его гаражом пользовался покойный брат.

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Специалисты изъяли из гаражного бокса почти 60 гранат: Ф1, РГД-5, ВОГ, РГН, РДГ; запалы к ним, электродетонатор, огнепроводные и детонирующие шнуры, самодельные электровоспламенители, пластические и твердые вещества, взрывные пакеты, ящики с патронами различного типа и калибра, глушитель самодельный, пистолеты, наганы, пневматический пистолет ШВ.

"Все эти опасные предметы и вещества направлены на экспертное исследование. Скорее всего, они были привезены в Киев из зоны проведения антитеррористической операции. Кроме того, дома у мужчины изъяли различные документы и схемы закладки взрывчатки на различных объектах. Сейчас вся эта информация тщательно изучается и проверяется. Прежде всего мы выясняем, были ли у мужчины, который это все хранил, сообщники, и кто они", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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По данному факту следственными Подольского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают, каким образом и с какой целью боеприпасы попали в Киев, а также лиц, которые могут быть причастны к незаконной перевозке и хранению опасных предметов.