Виталий Кличко: Для развития Киева мы привлекаем положительный опыт других городов

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил в интервью радиостанции NPR во время визита в США, сообщает сайт КГГА.

"Наша главная задача - изменить систему управления. Поэтому мы привлекаем положительный опыт других крупных городов мира. Именно поэтому я сейчас здесь, в Чикаго. Я имел встречи со многими мэрами, мы делились опытом и обменивались видением развития наших городов", - отметил Виталий Кличко.

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Комментируя усилия городских властей в борьбе с коррупцией, мэр подчеркнул, что главной задачей является обеспечение прозрачности управления.

"Поэтому мы открыли заседания комиссий Киевсовета, ввели электронный бюджет и систему петиций. Киевляне могут контролировать мэрию и следить за всем, что происходит в городе. Мы уже имеем результаты. За год мы увеличили поступления в бюджет на треть - не через то, что хорошо работает экономика, а потому что эти деньги ранее разворовывались. Сейчас они работают для общины нашего города", - подчеркнул Виталий Кличко.