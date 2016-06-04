На крупнейшем в Киеве рынке произошел пожар

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве на своей странице в Facebook.

3 июня в 17:40 в оперативно-координаційногоцентру Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на территории рынка по ул. Электротехнической, 18 в Деснянском районе.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже составляла около 250 кв. м.

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Как оказалось, пожар возник в двух павильонах торгового ряда. Из-за сильных порывов ветра и непосредственной близости павильонов друг от друга огонь быстро перекинулся на рядом расположенные киоски. Быстрому распространению пламени способствовало то, что павильоны были украшены гипсокартонними перегородками и деревянными обрешетками. Тушение пожара осложнялось большой нагрузкой помещений павильонов горючими материалами.

В 18:31 пожар был локализован, а в 18:46 - ликвидирован. Благодаря слаженным и скоординированным действиям пожарных предотвращено распространение пламени на всю территорию рынка.

На месте происшествия работало 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. В результате пожара повреждено около 10 торговых павильонов.

Погибших и травмированных нет.

Причина пожара и убыток выясняется.