По улицам Киева будет ездить мобильный офис полиции (фото, видео)

Об этом сегодня, 4 июня, рассказала глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, сообщает Департамент коммуникации ведомства.

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Она отметила, что пока первый такой мобильный офис полиции появился в Киеве. Однако в дальнейшем их планируют запустить в других населенных пунктах государства. В первую очередь они появятся в сельской местности, где нет надлежащих условий для приема граждан полицейскими.

«Люди смогут поговорить, написать заявление, узнать ответы на вопросы, которые их интересуют», – отметила Деканоидзе.

По ее словам, подобные «офисы на колесах» являются опытом западных стран. Они предназначены для обслуживания отдаленных территорий, в частности – нескольких сел одним полицейским. Мобильные офисы оснащены компьютерами и модемами для доступа в сеть Интернет.

Деканоидзе отметила, что оснащение полицейских подобными мобильными офисами требует дополнительных ресурсов, в частности – финансирование из бюджета.

«Я очень надеюсь и обращаюсь к правительству, Верховной Раде, депутатам: полиция – это наше будущее, живой организм, который отвечает за безопасность нашего народа», – подчеркнула глава Нацполиции.