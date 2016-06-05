В Киевской области водитель сбил двух детей насмерть, толпа хотела совершить самосуд (фото)

На Киевщине полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП / Фото ГУ НП в Киевской области

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области, авария произошла около 20.20 4 июня в городе Васильков.

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где сбил насмерть двух девочек 10-12 лет.

Также на спецлинию 102 полиции Киевской области поступило сообщение о том, что водитель автомобиля совершил наезд на детей, а неравнодушные граждане набросились на мужчину и пытались совершить над ним расправу.

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Водителя, 25-летнего местного жителя, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставили в Васильковский отдел полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. Досудебное следствие продолжается.