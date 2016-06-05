В Киеве прорвало теплосеть, почти 80 домов остались без горячей воды

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ПАО "Киевэнерго".

Отмечается, что на время ликвидации повреждения прекращено горячее водоснабжения 78 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 5 детсадов, 5 школ в пределах вул. Гетьмана, Борщаговской и Виборгской.

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Стало известно, что авария произошла 5 июня около 1 часа ночи в связи с высоким уровнем изношенности труб: эта теплосеть эксплуатируется с начала 60-х и исчерпала свой 25-летний срок.

Сейчас ведутся ремонтные работы, которые планируют завершить 6 июня до 0:30.

Как сообщал УНИАН, ранее авария на трубопроводе вблизи станции метро "Лыбедская", рядом ТРЦ "Ocean Plaza", повлекло провал асфальта на проезжей части. По информации очевидцев, струя воды из-под земли была очень мощной, прилегающую территорию залило водой, "как после бомбежки побило пару машин".