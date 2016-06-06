Петиция о запрете "Марша равенства" на сайте Киевсовета набрала 10 тысяч подписей
Петиция о запрете проведения в Киеве форума «Киев Прайд 2016» и «Марша равенства», запланированного на 12 июня, набрала необходимые 10 тысяч подписей.
Петицию, опубликованную на сайте Киевского горсовета, теперь должно рассмотреть руководство города, пишет Радио Свобода.
Документ зарегистрировали 30 мая и 5 июня он собрал более 10 тысяч подписей.
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«Гей-парады и любые другие массовые мероприятия ЛГБТ-активистов должны быть запрещенными. В стране идет война, немало бойцов вернулись с передовой с психологическими проблемами. Власть, вместо того, чтобы оказывать должную поддержку нашим защитникам защищает всевозможные «парады», которые в настоящее время вообще неуместны...», – говорится в петиции.
Как сообщал УНИАН, полиция настроена очень жестко защищать права граждан на Марше равенства в Киеве, ведь каждый имеет право высказать свое мнение.
Ранее, представители ОУН выступили с резким заявлением относительно гей-парада в Киеве, который запланирован на 12 июня. Активисты организации пригрозили сорвать марш и призвали единомышленников выйти и поддержать их позицию.