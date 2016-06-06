Киевсовет хочет отдать "азаровцам" полгектара земли на Трухановом острове (фото, видео)

Об этом свидетельствует проект решения Киевсовета от 31 мая, передают "Наші гроші".

Участок на вул. Трухановская, 1, фирме планируется передать на 15 лет для рекреационных целей. Основанием для этого стало недвижимое имущество, собственником которого "Мир природы" стал по решению суда 2004 года. В судебном реестре это решение найти не удалось.

Известно, что имущество состоит из нежилых помещений площадью 911 кв. м, гаражных боксов площадью 303 кв. м и барбекю площадью 30 кв м. Речь идет о помещении дореволюционного яхт-клуба. В 2012 году журналисты программы "Гроші" узнали, что народный депутат от Партии регионов Дмитрий Шенцев в период держал там общественную приемную.

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Заметим, что заместитель Киевского городского головы Алексей Резников в апреле этого года заявил (время – 3:17 мин на видео) ТСН, что "на Трухановом острове на сегодня никому земля не предоставляется в пользование, даже при том, что он имеет на это законные основания".

Между тем, участок, который Киевсовет планирует отдать "Миру природы", вплотную примыкает к участку площадью 1,05 га. Последняя до 2020 года находится в аренде ООО "Яхт-клуб "Локомотив", которое с 2007 года является владельцем водной станции ДСО "Локомотив" (ул. Парковая дорога, 20). Эту фирму в 2004 году основали киевляне Олег Лебедев и Надежда Сечина, менеджер фирм с орбиты Николая Азарова; директором компании с 2008 года является Алексей Кулинский.

ООО "Мир природы", в 2003 году основали Наталья Волуйко и ООО "Строительный союз", совладельцами которого поровну есть та же Волуйко и Марина Ленинг, жена Вадима Копылова, экс-председателя правления "Нафтогаз Украины" в начале 2000-х годов и и.о. министра экономики в 2012 году. В 2010-2012 гг Копылов был первым заместителем министра экономразвития Андрея Клюева в 2003 г он был заместителем министра финансов Николая Азарова. В 2010-2012 гг Копылов был совладельцем обанкротившегося "Терра банка", где Ленинг была председателем наблюдательного совета. С 2014 года Марина Ленинг является владелицей "Кристалбанка".

С 2011 года директором "Мира природы" является Владимир Крикривцев, который с 2008-го также руководит "Строительным союзом". Также он является директором ООО "Жемчужина Украины", учредителями которой являются Олег Немировский, Александр Симушов и Михаил Фриденталь, влиятельный донецкий бизнесмен 1990-х годов, отец жены экс-председателя Госархстройинспекции Александра Рыбака (сын экс-председателя ВР, члена ПР Владимира Рыбака).

Кроме того, у "Жемчужины" и "Мира природы" общий телефон (380445376389). Этот же номер имеет и ООО "Природопромстройсервис", учредителями которого являются Наталья Волуйко и Игорь Немировский, вероятно, брат экс-нардепа. Волуйко и Игорь Немировский прописаны по одному адресу.

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Совладелица "Яхт-клуба "Локомотив" Надежда Сечина является соучредителем ООО "Хоккейный мир Украины", которое было зарегистрировано по одному адресу с строительной группой "Развитие" Алексея Азарова.

Также Сечина является соучредителем ООО "Торонто" вместе с рядом лиц, в частности, Натальей Швидун, Натальей Шумаковой и Галиной Садовой. Все трое проживают в Киеве рядом – на проспекте Героев Сталинграда.

Галина Садовая известна как руководитель и соучредитель дачного кооператива "Чехово" (Ялта, Крым) вместе с семейством Азаровых. Сечина и Садовая являются также соучредителями ООО "Благоустройство-2" и ООО "Украинская телекоммуникационная компания".

В свою очередь Наталья Швидун является соучредителем благотворительного фонда "Славутич" вместе с Глебом Лешковим, известным как менеджер группы "Развитие" Азарова. Швидун также среди учредителей ООО "Орлиновское охотничье хозяйство", которое в 2008 году получило почти 14 тысяч га в Крыму – все побережье от Балаклавы до мыса Айя – в аренду на 25 лет. Там строилось имение Януковича.