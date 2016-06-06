Кличко в Нью-Йорке принял участие в международной конференции Fast-Track Cities: Киев может получить дополнительные средства на борьбу со СПИДом
В Киеве в течение прошлого года выявлено более 2800 случаев ВИЧ-инфекции, и лишь 1300 человек стали на медицинское наблюдение. И наша задача – охватить больше людей тестированием, диагностикой на ВИЧ, осуществлять профилактические мероприятия и оказывать необходимую помощь больным.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Нью-Йорке во время международной конференции по борьбе со СПИДом Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.
«И я очень благодарен глобальному координатору программы США по ВИЧ/СПИДу, послу Деборе Биркс, которая заявила о своем желании дополнительно выделить Киеву 1,6 млн долларов от программы «Пепфар» для ВИЧ-программ на следующий год. Это будет значительной поддержкой для улучшения предоставления услуг ВИЧ-инфицированным и позволит достичь целей ЮНЭЙДС 90-90-90 в рамках Fast-Track Cities», – подчеркнул Виталий Кличко.
Во время конференции мэр Киева встретился с заместителем генерального секретаря ООН по вопросам борьбы со СПИДом Мишелем Сидибе и предложил ему распространить программу Fast-Track Cities, которая является инициативой мэров мировых городов, и на другие города Украины.
Также состоялась встреча Виталия Кличко с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио. Мэр Киева поблагодарил за организацию такой конференции и особое внимание и помощь Киеву. И пригласил мэра Нью-Йорка посетить украинскую столицу.