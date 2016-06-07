В Киеве подростки задержали грабителя и передали полиции

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

"Вчера на улице Зодчих дважды срывали золотые цепочки с женщин. В ходе первого эпизода потерпевшей забрызгали лицо слезоточивым газом. Двое нападавших скрылись", - сообщает полиция.

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"Чуть позже двое мужчин сорвали золотое украшение с другой женщины. К счастью, одного из них задержали подростки-очевидцы. На место вызвали патрульных", - информирует сообщение.

"Стражи порядка быстро задержали второго подозреваемого. Во время поверхностного осмотра обнаружили шприцы с неизвестным веществом. По предварительной информации, одного из них разыскивают за убийство. Также подозревают, что именно этот тандем "герои" первого грабежа на улице Зодчих. Так это или нет, установят следователи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Киеве полиция задержала грабителя, который находился в международном розыске.