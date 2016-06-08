В КГГА объяснили, что после первого июля ЖЭКи не прекратят обслуживать дома, где не создано ОСМД

Жители не останутся без необходимых услуг, в том числе аварийного обслуживания. Вместе с тем, и до, и после 1 июля у людей остается право создавать ОСМД или сменить обслуживающую организацию без создания ОСМД. Об этом во время интервью в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«В Киеве работает десять коммунальных предприятий – управляющих компаний, которые гарантированно будут обеспечивать обслуживание зданий, инженерных сетей, проводить подготовку зданий к отопительному сезону. Контроль за качеством их работы столица будет обеспечивать через Жилищно-коммунальную инспекцию в городе Киеве», – заявил заместитель председателя КГГА.

Город и в дальнейшем будет способствовать созданию ОСМД в жилых домах как оптимальной формы управления домами.

«Создание ОСМД дает возможность его жителям непосредственно участвовать в хозяйственных процессах. Это, в первую очередь, касается определения тарифа на содержание домов и придомовой территории. Люди самостоятельно решают, нужно ли им мыть подъезд с моющими средствами или нет, стоит это делать раз в неделю или чаще и тому подобное. Это вопрос того, какую цену готовы заплатить люди за обслуживание своего дома. Но самое главное, что они контролируют каждую копейку, которая пошла на ту или иную работу», – сказал он.

Петр Пантелеев также сказал, что городская власть, в частности, также мониторит все обращения киевлян по вопросам ОСМД и дает необходимые разъяснения.

«Сейчас мы также обращаем внимание на любые проявления саботажа относительно создания ОСМД со стороны существующих обслуживающих компаний. Речь идет, прежде всего, о нежелании Жэков частной формы собственности передавать всю необходимую документацию домовой общине, которая планирует создать ОСМД. Мы отслеживаем конкретные адреса и фирмы, которые препятствуют созданию ОСМД», – отметил заместитель председателя КГГА.

Также существует большая проблема, связанная с продолжительным периодом для подготовки актуального перечня совладельцев помещений или квартир многоквартирного дома.

«Этим занимаются Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества (БТИ) и территориальная служба Минюста. Городская власть сегодня максимально включается в процесс налаживания этой работы», – подчеркнул он.