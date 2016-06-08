В КГГА объяснили, что после первого июля ЖЭКи не прекратят обслуживать дома, где не создано ОСМД
После первого июля текущего года ЖЭКи не прекратят обслуживать жилые дома, независимо от того, создано там ОСМД или нет.
Жители не останутся без необходимых услуг, в том числе аварийного обслуживания. Вместе с тем, и до, и после 1 июля у людей остается право создавать ОСМД или сменить обслуживающую организацию без создания ОСМД. Об этом во время интервью в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
«В Киеве работает десять коммунальных предприятий – управляющих компаний, которые гарантированно будут обеспечивать обслуживание зданий, инженерных сетей, проводить подготовку зданий к отопительному сезону. Контроль за качеством их работы столица будет обеспечивать через Жилищно-коммунальную инспекцию в городе Киеве», – заявил заместитель председателя КГГА.
Город и в дальнейшем будет способствовать созданию ОСМД в жилых домах как оптимальной формы управления домами.
«Создание ОСМД дает возможность его жителям непосредственно участвовать в хозяйственных процессах. Это, в первую очередь, касается определения тарифа на содержание домов и придомовой территории. Люди самостоятельно решают, нужно ли им мыть подъезд с моющими средствами или нет, стоит это делать раз в неделю или чаще и тому подобное. Это вопрос того, какую цену готовы заплатить люди за обслуживание своего дома. Но самое главное, что они контролируют каждую копейку, которая пошла на ту или иную работу», – сказал он.
Петр Пантелеев также сказал, что городская власть, в частности, также мониторит все обращения киевлян по вопросам ОСМД и дает необходимые разъяснения.
«Сейчас мы также обращаем внимание на любые проявления саботажа относительно создания ОСМД со стороны существующих обслуживающих компаний. Речь идет, прежде всего, о нежелании Жэков частной формы собственности передавать всю необходимую документацию домовой общине, которая планирует создать ОСМД. Мы отслеживаем конкретные адреса и фирмы, которые препятствуют созданию ОСМД», – отметил заместитель председателя КГГА.
Также существует большая проблема, связанная с продолжительным периодом для подготовки актуального перечня совладельцев помещений или квартир многоквартирного дома.
«Этим занимаются Киевское городское бюро технической инвентаризации и регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества (БТИ) и территориальная служба Минюста. Городская власть сегодня максимально включается в процесс налаживания этой работы», – подчеркнул он.