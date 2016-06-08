Кличко: Киев до конца 2017 года должен стать первым из городов, который остановит эпидемию ВИЧ

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в Нью-Йорке после дискуссии, которая состоялась в здании ООН в рамках международной конференции Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.

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"Главное для нас сегодня - обеспечить лечением 90 процентов ВИЧ-положительных людей в столице. Широкое тестирование и информационная кампания относительно его необходимости помогут большему количеству людей узнать о своем ВИЧ-статусе и вовремя начать лечение. Большой проблемой для Киева и многих других городов является то, что большое количество людей не знают о своем ВИЧ-статусе а среди тех, кто знают, не все имеют доступ к лечением. Поэтому мы вместе с общественными организациями договорились разработать детальный план относительно мероприятий для противодействия эпидемии. И это реально, у нас есть для этого ресурсы, понимание того, что нужно делать в первую очередь. И, безусловно, политическая воля и ответственность", - подчеркнул мэр Киева.

Также после дискуссии с участием мэров, представителей донорских и неправительственных организаций Кличко встретился с руководителем департамента инновационных программ ЮНИСЕФ Синтию МакКафри.