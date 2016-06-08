Кличко: Киев до конца 2017 года должен стать первым из городов, который остановит эпидемию ВИЧ
Киев до конца 2017 года должен стать первым из мировых городов, пораженных эпидемией СПИДа, который остановит распространение ВИЧ.
Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в Нью-Йорке после дискуссии, которая состоялась в здании ООН в рамках международной конференции Fast-Track Cities: Ending The AIDS Epidemic.
Читайте такжеКличко в Нью-Йорке принял участие в международной конференции Fast-Track Cities: Киев может получить дополнительные средства на борьбу со СПИДом
"Главное для нас сегодня - обеспечить лечением 90 процентов ВИЧ-положительных людей в столице. Широкое тестирование и информационная кампания относительно его необходимости помогут большему количеству людей узнать о своем ВИЧ-статусе и вовремя начать лечение. Большой проблемой для Киева и многих других городов является то, что большое количество людей не знают о своем ВИЧ-статусе а среди тех, кто знают, не все имеют доступ к лечением. Поэтому мы вместе с общественными организациями договорились разработать детальный план относительно мероприятий для противодействия эпидемии. И это реально, у нас есть для этого ресурсы, понимание того, что нужно делать в первую очередь. И, безусловно, политическая воля и ответственность", - подчеркнул мэр Киева.
Также после дискуссии с участием мэров, представителей донорских и неправительственных организаций Кличко встретился с руководителем департамента инновационных программ ЮНИСЕФ Синтию МакКафри.