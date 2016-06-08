КГГА "за" переименование двух проспектов в Киеве в честь Бандеры и Шухевича

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что на очередном заседании Комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрацией было поддержано ряд предложений относительно переименования улиц в Киеве.

В частности, комиссия рекомендовала Кличко внести представление в Киевсовет о переименовании 4-х улиц, 2 проспектов и переулка.

В частности, ул. Баумана в ул. Януша Корчака, ул. Ванды Василевской в ул. Змиенко, ул. Кутузова в ул. Генерала Алмазова, ул. Суворова в ул. Михаила Емельяновича-Павленко, пер. Кутузова в пер. Евгения Гуцало, проспект Ватутина в проспект Романа Шухевича и проспект Московский в проспект Степана Бандеры.

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"Все соответствующие предложения прошли общественные обсуждения и голосования. Согласно выписке протокола, общественные обсуждения по переименованию улиц происходят на нашем официальном сайте. Мы берем на себя ответственность и сразу информируем в случае, если голоса были "накручены", - заявил сопредседатель комиссии, заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

Кроме того, предложения будут сформированы в проекты решений, которые войдут в Киевсовет и попадут на рассмотрение профильных комиссий. Только после рассмотрения комиссиями проекты решений вносятся в сессионный зал, где депутаты определятся: поддерживать или не поддерживать соответствующее переименование.

"Решение Комиссии по наименованиям носят исключительно рекомендательный характер, и решение Киевсовета, подписанное городским головой, является нормативным актом", – подчеркнул Резников.

Также комиссия рекомендовала городскому голове внести в Киевсовет представление о присвоении скверу на Владимирском проезде, 1, названия "Литовский".

Еще было принято решение вынести на общественные обсуждения вопроса о присвоении школе искусств Деснянского района имени выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича, а Международному аэропорту "Киев" имени выдающегося украинского авиаконструктора Игоря Сикорского.

Кроме того, решено вынести на общественные обсуждения переименования ул. Гайдара в ул. Семьи Праховых, ул. Маршала Тимошенко – в ул. Николая Кагарлицкого, пер. Михаила Рэута – в пер. Памвы Беринды, ул. Генерала Наумова – в ул. Людмилы Фои, ул. Семашко – в ул. Николая Павлушкова и б-р Дружбы Народов – в б-р Николая Михновского.