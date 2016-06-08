Резников: Труханов остров есть и останется рекреационной зоной

"Последние дни активно обсуждается зарегистрированный на сайте Киевсовета проект решения о передаче частной компании полгектара земли на Трухановом острове. С юридической точки зрения, любой владелец сооружений и зданий имеет право ходатайствовать об оформлении права пользования участком, на котором его сооружения расположены, однако именно Киевсовет может мотивировано отказать в таком ходатайстве, если видит основания", - сказал Алексей Резников.

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Для того, чтобы мотивировано согласовывать ходатайства о землеотводе, или наоборот - отказывать, Алексей Резников призвал депутатов проработать материалы работы Комиссии по вопросам проверки законности расположения существующих зданий, строений, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, малых архитектурных форм, а также законности передачи (предоставления) земельных участков, находящихся на территории Труханова острова и определить законные и незаконные объекты на территории острова.

"Коллеги-депутаты, у вас есть наработки Комиссии по вопросам проверки законности расположения сооружений на территории Труханова острова, которая работала под председательством Алексея Гриценко в прошлой каденции. Эта комиссия завершила работу в связи с избранием нового состава Киевсовета, но черту своей деятельности не успела подвести. Я призываю вас изучить наработки и документы и дать наконец ответ киевлянам и самим себе, какие строения являются незаконными и никогда не получат земельные участки, даже под соусом "рекреации", а которым вы можете продлевать аренду земли, чтобы остров развивался в спортивно-рекреационном направлении и городской бюджет также имел с этого выгоду. Или, если видите необходимость, продолжите работу Комиссии новым составом", - подчеркнул Алексей Резников.

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Заместитель председателя КГГА добавил, что ни одно решение, которое противоречит интересам киевлян и является сомнительным в части законности не будет легітимізоване подписью городского головы.

"Городской голова имеет право остановить любое решение, которое в тот или иной способ противоречит интересам территориальной общины города, или является неграмотным с точки зрения законодательной базы. И я уверен, что Виталий Кличко станет на защиту киевлян и воспользуется этим правом", - резюмировал Алексей Резников.