В Киеве обрушилось здание, под завалами оказался 16-летний парень (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

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Он рассказал, что за считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"В 14:20 юношу достали из-под завала, убрав бетонную плиту, и транспортировали в карету скорой помощи. Парень госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.