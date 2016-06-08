В Киеве обрушилось здание, под завалами оказался 16-летний парень (фото, видео)

16:44, 08 июня 2016
Киев
1472

По ул. Кондратюка, 7, в 1-этажном недействующем здании произошло обрушение конструкций, под которым находился 16-летний парень.

facebook.com/MykolaChechotkin

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

Читайте такжеОбвал дома в центре Киева: спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших

Он рассказал, что за считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

"В 14:20 юношу достали из-под завала, убрав бетонную плиту, и транспортировали в карету скорой помощи. Парень госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter