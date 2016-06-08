В Киеве обрушилось здание, под завалами оказался 16-летний парень (фото, видео)
16:44, 08 июня 2016Киев
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По ул. Кондратюка, 7, в 1-этажном недействующем здании произошло обрушение конструкций, под которым находился 16-летний парень.
В столице обрушилось здание, под завалами находился 16-летний парень / facebook.com/MykolaChechotkin
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
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Он рассказал, что за считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
"В 14:20 юношу достали из-под завала, убрав бетонную плиту, и транспортировали в карету скорой помощи. Парень госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.
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