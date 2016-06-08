Власти Киева призывают всех быть толерантными и отбросить агрессию для возможности мирно провести Марш равенства

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

«Это наш тест на человечность. Киев – столица, которая стремится к равенству и видит приоритетом европейское развитие, и мы имеем возможность засвидетельствовать это», – подчеркнул чиновник.

По его словам, со своей стороны городские власти координируют действия с другими соответствующими органами, чтобы мероприятие прошло мирно. Так, уже состоялось совещание с представителями правоохранительных органов, пожарной охраны и медицинской помощи.

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«Мы собрали представителей всех задействованных структур, чтобы обсудить координацию. И все они заверили, что полностью готовы обеспечить порядок. Если для координирования действий нужны будут дополнительные встречи и совещания, мы проведем их», - сказал Плис.

Как напомнили в КГГА, Марш равенства в Киеве стартует в 10 утра от главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В мероприятии примут участие представители дипломатических миссий, активисты, общественность. Во время мероприятия возможно временное ограничение движения автотранспорта, дополнительно будут работать бригады полиции, Национальной гвардии, пожарной охраны и «скорой помощи».