Власти Киева призывают всех быть толерантными и отбросить агрессию для возможности мирно провести Марш равенства
Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис призвал киевлян и гостей города быть толерантными, уважать друг друга и воздержаться от проявлений агрессии во время Марша равенства, запланированного на 12 июня.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.
«Это наш тест на человечность. Киев – столица, которая стремится к равенству и видит приоритетом европейское развитие, и мы имеем возможность засвидетельствовать это», – подчеркнул чиновник.
По его словам, со своей стороны городские власти координируют действия с другими соответствующими органами, чтобы мероприятие прошло мирно. Так, уже состоялось совещание с представителями правоохранительных органов, пожарной охраны и медицинской помощи.
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«Мы собрали представителей всех задействованных структур, чтобы обсудить координацию. И все они заверили, что полностью готовы обеспечить порядок. Если для координирования действий нужны будут дополнительные встречи и совещания, мы проведем их», - сказал Плис.
Как напомнили в КГГА, Марш равенства в Киеве стартует в 10 утра от главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В мероприятии примут участие представители дипломатических миссий, активисты, общественность. Во время мероприятия возможно временное ограничение движения автотранспорта, дополнительно будут работать бригады полиции, Национальной гвардии, пожарной охраны и «скорой помощи».