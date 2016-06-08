Обвал здания в Киеве: полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что сообщение о том, что на территории недействующей фермы на улице Кондратюка присыпало обломками здания 16-летнего парня, поступило в полицию от врача скорой помощи.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что с пострадавшими было еще двое его несовершеннолетних друзей. Они рассказали полицейским, что рыскали по зданию в поисках металлолома. В какой-то момент услышали шум и увидели под завалом своего товарища. Поняв, что самостоятельно помочь ему не смогут, вызвали «скорую» и спасателей. В результате пострадавшего 16-летнего парня с травмами ног доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители проводят доследственные действия и выясняют все обстоятельства чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Киеве по ул. Кондратюка, 7, в одноэтажном неиспользуемом здании произошел обвал конструкций.