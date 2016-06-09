В Киеве на Троещине планируют обустроить индустриальный парк

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Геннадий Плис, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.

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«Площадь парка может быть от 60 до 240 га. Город предоставит землю и, возможно, построит часть необходимой инфраструктуры. Все остальное, в том числе управление будущим индустриальным парком и его развитие, возьмет на себя инвестор», – отметил чиновник.

Он сообщил, что сейчас проект индустриального парка закладывается в проекты детального плана территории и Генерального плана столицы. Обустройство парка станет возможным после утверждения этих документов.