В Киеве на Троещине планируют обустроить индустриальный парк
Власти Киева намерены обустроить на Троещине индустриальный парк, под который отведут минимум 60 га.
Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Геннадий Плис, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
По его словам, проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства.
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«Площадь парка может быть от 60 до 240 га. Город предоставит землю и, возможно, построит часть необходимой инфраструктуры. Все остальное, в том числе управление будущим индустриальным парком и его развитие, возьмет на себя инвестор», – отметил чиновник.
Он сообщил, что сейчас проект индустриального парка закладывается в проекты детального плана территории и Генерального плана столицы. Обустройство парка станет возможным после утверждения этих документов.