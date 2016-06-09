Власти Киева инициируют программу, которая позволит сэкономить 20% на отоплении

Об этом во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

«Городские власти прекрасно осознают, что проблему стоимости коммунальных услуг необходимо решать, иначе люди просто не смогут платить за них. Киев своим примером готов доказать, что существуют эффективные методы влияния на стоимость коммунальных услуг, которые дают реальную экономию каждой семье уже сейчас. Хотя мы не утверждаем тарифы, в ответ на упреки о неэффективном управлении я могу привести достаточно убедительный аргумент. За полтора года Киев из аутсайдера превратился в лидирующий регион по уровню оснащения домовыми приборами учета. У нас почти 90% домов уже со счетчиками. Тогда как по Украине этот показатель составляет лишь 55%. Мы подсчитали, что в течение прошлого отопительного сезона киевляне вместо 16,14 грн за кв. м платили в среднем по 10 грн за квадрат. Это один из самых низких фактических тарифов в Украине», – сказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что Киев предлагает действенный механизм уменьшения стоимости коммунальных услуг путем реализации энергоэффективных мероприятий.

«Реально повлиять на стоимость отопления, которая в платежках в отопительный сезон занимает около 70%, возможно через установление и реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов в домах (ИТП). Основные преимущества ИТП давно известны – это повышение качества услуги, более комфортная и равномерная температура в домах, возможность погодного регулирования в зависимости от погодных условий, 20% снижение стоимости услуги отопления», – пояснил он.

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По словам Петра Пантелеева, полноценная программа установки теплопунктов в киевских домах стоит примерно 4 млрд грн.

«Ее выполнение позволит ежегодно за отопительный сезон возвращать государственному бюджету более 20% средств (1,68 млрд грн), которые бы пошли на субсидирование населения. При этом и люди будут платить на те же 20% меньше. Очевидно, что для государства инвестиции в энергосбережение являются более выгодными», – аргументировал Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что Киев доказал свое лидерство в энергоэффективности и готов первым реализовать государственную целевую программу.